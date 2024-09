Cambiano le categorie nel ciclismo giovanile? La under 23 non è più una gara di speranze Possibile riduzione di età

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) Ci potrebbero essere dei cambi di regolamento nell’universodel. Già dal prossimo anno atleti militanti in squadre World Tour o Professional non potranno partecipare alle gare23 di Mondiali ed Europei, ma l’Unione Ciclistica Internazionale sta pensando a una vera e propria ristrutturazione delle varieche precedono l’universo professionistico. Se ne è parlato diffusamente durante la settimana iridata a Zurigo e il Presidente David Lappartient ha spiegato le possibili novità all’orizzonte. Ai microfoni di DirectVelo ha infatti dichiarato che l’attuale23 potrebbe trasformata in una21: “Abbiamo visto, nelladi venerdì 27 settembre, che quasi tutta la top-10 del Mondiale23 era composta da corridori di squadre World Tour o Professional.