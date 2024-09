Bergomi | Inter dato gol subiti? In alcuni casi leggerezza mentale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 29 settembre 2024), da grande ex difensore, ha voluto analizzare la fase difensiva dell’, che in questo inizio di stagione ha subito tanti gol. TROPPI GOL– Lo ‘Zio’ Beppe, ospite negli studi di Sky Sport 24, dice la sua sui tanti gol presi dalla squadra di Simone Inzaghi, ben sette in sei partite: «Sui gol presi, il primo dell’Udinese un cross forte va in anticipo è quasi immarcabile, contro il Monza invece devi essere più cattivo. Poi altre situazioni sono nate da una, mi viene in mente il primo gol nel derby, poi ieri le coperture nel finale non sono funzionate. Sei sul 3-1, prendi il 3-2 e rischi di rovinare la partita».