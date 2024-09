Alma cane da salvataggio Soccorrerà le persone in mare in nome del ’Nuotatore Volante’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Piana (Pistoia), 29 settembre 2024 – I giovani talenti diplomati nei Conservatori Italiani ed Europei dell’orchestra Emanuele Muzio, diretti dal maestro Tommaso Giannoni, hanno suonato sul palcoscenico del teatro Manzoni di Pistoia, sabato 21 settembre, nel concerto sinfonico di beneficenza dedicato a Giacomo di Napoli, il ventenne aglianese che perse la vita l’11 luglio 2022 a Castel Viscardo (Terni) mentre, in aliante, si preparava ai campionati mondiali. Il giovane direttore d’orchestra era amico del campione di volo prematuramente scomparso tanto che in un breve video proiettato al termine dello spettacolo, appaiono i due amici insieme su un aereo in volo pilotato da Giacomo.