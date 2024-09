Affittacamere abusivi alla stazione Termini chiuse due strutture ricettive

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 29 settembre 2024) Roma – Continua senza sosta l’attività di controllo della Polizia di Stato sullenelle zone intorno. Durante le verifiche quotidiane condotte dagli uomini della Divisione Amministrativa della Questura di Roma, sono state individuate e sanzionate dueper gravi irregolarità. In via Napoleone III, un’attività destinata ad “altre forme di ospitalità” era stata abusivamente trasformata in un. Inoltre, sono state riscontrate difformità nelle comunicazioni degli ospiti alle autorità di Pubblica Sicurezza, una violazione che ha aggravato la posizione del titolare.