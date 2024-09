A che ora Luna Rossa-Ineos oggi Louis Vuitton Cup | programma gara-3 e gara-4 tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024)domenica 29 settembre va in scena la terza giornata della finale dellaCup: nelle acque di Barcellona prosegue il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup.Britannia si fronteggeranno nuovamente dopo un sabato avaro di emozioni: si è disputata una regata con vento leggero, ma nella parte conclusiva del quinto lato i due scafi sono scesi dai foil e non hanno concluso la prova. La serie al meglio delle tredici regate (si impone chi ne vince sette) ripartirà dunque da una situazione di perfetta parità , ovvero quel risultato di 1-1 maturato dopo il doppio confronto di giovedì pomeriggio: il sodalizio italiano aveva dettato legge nella prima, poi la compagine britannica aveva reagito nel secondo testa a testa sempre in condizioni di vento molto sostenuto.