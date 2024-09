Una palude di scatole cinesi e burocrazia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Dopo le lacrime e la paura, dopo lo sconforto e la frustrazione, alla fine è arrivata la rabbia. Una rabbia composta, perché composta è la gente di queste parti. Gente educata, che però è stata tradita. Perché lo dicevano da mesi che non era stato fatto abbastanza, che i detriti lungo molti fiumi e torrenti non erano stati rimossi, che non tutti gli argini erano stati rinforzati. Loro lo vedevano, il mostro in agguato. A Traversara e a Bagnacavallo, in Romagna, come in val di Zena, nel Bolognese. Lo vedevano e lo dicevano a tutti che il mostro non era andato via. E infatti il mostro è tornato: pioggia, acqua, fango, sassi, macerie, case violate, fuga sui tetti, stivali, pale, mobili nuovi comprati dopo maggio 2023 di nuovo buttati via. Ora questa gente chiede: perché il mostro non è stato fermato? Una domanda rimbalzata ieri di piazza in piazza, da San Lazzaro a Cotignola.