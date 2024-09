Tanti appuntamenti con l’Accademia Petrarca di lettere arti e scienze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Arezzo, 28 settembre 2024 –condiper ricordare il centenario della morte di Giacomo Puccini (1924-2024).Si terranno le seguenti comunicazioni nella sede di casain via dell’orto ad Arezzo. - Venerdì 4 ottobre, alle ore 17,30, il Socio dr. Ernesto Ferrini parlerà sul tema Giacomo Puccini e le automobili Puccini era attratto dalla velocità, dai motori e dalla meccanica. Dal 1901 al 1924, anno della sua morte, ne acquistò ben 14; ebbe anche il "privilegio" della prima multa in Italia per eccesso di velocità. Nell’occasione, verrà fatto anche un excursus sull'evoluzione dell'automobile dagli albori allo sviluppo nel primo quarto di secolo del Novecento. - Venerdì 25 ottobre, alle ore 17,00, presso il Circolostico, Corso Italia 108, Arezzo, il prof.