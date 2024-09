Spalletti a Napoli gesto iconico | aiuterà centinaia di persone

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 28 settembre 2024)di Lucianoper la città di: cosìdiLucianosa come lasciare il segno. Questo è indiscutibile. E ancora una volta si dimostra un uomo dai grandi valori. Ha dato tutto ae continua ad essere riconoscente per una città che l’ha voluto bene, fino ad amarlo alla follia nell’anno dello Scudetto. Ora, i napoletani hanno un motivo in più per volgergli bene. Infatti, il commissario tecnico della Nazionale italiana donerà la sua auto all’Ospedale Santobono. E non si tratta di un auto qualsiasi.dona la sua FIAT Panda griffata dal vesuvio azzurro e dal tricolore, con tutte le firme dei calciatori vincitori dello Scudetto con il. Questo veicolo sarà a disposizione dell’ospedale per implementare ulteriormente il servizio di medicina a domicilio.