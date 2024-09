Quando si recuperano le finali di sabato 28 settembre | la nuova data per Luna Rossa-Britannia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) È stato rinviato a domani, domenica 29, il programma delle regate 3 e 4 delledi Louis Vuitton Cup 2024, il torneo che selezionerà la sfidante di Emirates Team New Zealand.e Ineosavrebbero dovuto gareggiare alle 14:15 e alle 15:11, ma il vento debole non ha consentito al comitato di regata di dare l’autorizzazione per il via agli orari consentiti. La terza regata è iniziata in ritardo e non è stata portata a termine, poiché le barche in modalità dislocante non sono riuscite a completare la gara in 45 minuti, il tempo limite. Il comitato di regata ha quindi deciso di annullare anche la quarta regata, rinviando a domani le gare odierne. Il limite minimo di vento è di 6.5 nodi. Un meteo quello di oggi radicalmente diverso rispetto a quello di giovedì,il vento forte aveva regalato tantissima velocità agli AC75.