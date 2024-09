Promozione Sassoferrato Genga il gran gol di Rossini vale tre punti

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 28 settembre 2024) Battuto il Marina che nel primo tempo aveva colpito un palo. Espulso Silvestri per doppia ammonizione VALLESINA, 28 settembre 2024 – Ilcoglie il primo successo della nuova Categoria battendo una avversaria di blasone e disputando una gara maiuscola. Primo tempo bloccato e tattico. A metà tempo Rossetti colpisce il palo interno alla sinistra di Masci. Al 45? ancora Masci chiude sugli avanti avversari. Nella ripresa sentinati più incisivi con Ricci, Paoluzzi eche non riescono a concretizzare. Il Marina al 24? riparte ma la difesa si casa fa buona guardia. Al 26?dai 40 metri fa partire un tiro che scende inesorabile sotto la traversa e sorprende un incredulo Sollitto. Al 30? espulso Silvestri per doppia ammonizione.