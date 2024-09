Processo Open Arms Calderoli firma al gazebo di Telgate | Difendere i confini non è reato

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 28 settembre 2024). Anche il ministro Robertoai gazebi oreganizzati dalla Lega in tutta la provincia bergamasca organizzati per raccogliere le firme a sostegno di Matteo Salvini per ilArm. Il leghista della prima ora, storico rappresentante del Carroccio, ha partecipato attivamente all’iniziativa voluta dal suo partito che ha visto chiamati a raccolta tanti militanti in altrettante piazze della città e della provincia. Non solo, doveha scelto dire, paese peraltro del sincado Fabrizio Sala, segretario provinciale della Lega, ma anche Bergamo che, come racconta il segretario cittadino Alessandro Carrara in un suo post, ha raccolto oltre 100 firme in una sola mattinata.