Probabile formazione Udinese-Inter due rilanci per Inzaghi – CdS

(Di sabato 28 settembre 2024) Oggi, match valido per la sesta giornata di Serie A. Simoneragiona sull’undici da schierare al Bluenergy Stadium. La. RISCATTTO – Finita l’attesa, oggi. I nerazzurri sono chiamati al riscatto dopo il KO nel derby con il Milan. La squadra di Simoneaffronta il primo incontro dei tre previsti prima della sosta per le nazionali: poi ci saranno in sequenza Stella Rossa e Torino. L’punta al primo successo in trasferta in questo campionato, dopo aver pareggiato contro Genoa e Monza, rispettivamente per 2-2 e 1-1. Dunque, si attendono risposte dai campioni d’Italia., rispetto alla sconfitta nel derby, cambierà qualcosina. Due uomini su tutti: Davide Frattesi e Yann Aurel Bisseck.