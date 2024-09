Nuove regole per chi viaggia in Spagna | ecco cosa cambia dal 1 ottobre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Contrastare l’overtourism: questo è l’obiettivo della, ormai da anni alle prese con un fenomeno che ha generato innumerevoli proteste da parte dei cittadini. Solo nel 2023, infatti, è stato raggiunto il record di 85 milioni di visitatori. Ed è possibile che, con il boom di turisti che hannoto in, questi numeri siano anche destinati a salire. Il tentativo, dunque, sarà quello di ridurre il numero dei visitatori che entrano nel paese iberico per godersi il clima mite e la vita notturna. Dal 1, infatti, il parlamento spagnolo introdurràrestrizioni per far fronte ad un turismo ritenuto incontrollato. In primis, qualsiasitore che soggiornerà in hotel, anche solo per una notte, o che noleggerà un’auto, dovrà comunicare oltre 40 dati personali e sensibili: dalle generalità al numero del conto in banca.