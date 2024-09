Mondiali di Ciclismo Longo Borghini è bronzo nella prova in linea | Una gara bellissima mi sono divertita

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 28 settembre 2024) Zurigo, 28 settembre 2024 – E’ una splendida Italia, e ancora, aidisu Strada.giornata di oggi, Elisaha conquistato la medaglia diindonne élite.volata conclusiva, la belga Lotte Kopecky conquista l’oro. L’argento va alla statunitense Chloe Dygert: “E’ stata una corsa veramente bella – ha detto la verbanese appena scesa dalla bici, come riporta federiclismo.it – mitanto”. Come riporta federi.it ‘L’azzurra ha corso da grande protagonista, mostrando una condizione di forma ottimale. E’ stata lei ad animare l’azione decisiva nelle fasi finali. In risposta ad uno suo scatto siriportate sotto l’olandese Demi Vollering, la tedesca Liane Lippert e l’australiana Ruby Roseman Gannon, oltre alle due del podio. A 5 chilometri dalla conclusione Elisa scattava ancora.