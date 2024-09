Lotta contro l’influenza Un milione di vaccini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Undi dosi disponibili per la vaccinazionestagionale. Dopo le prime avvisaglie dei virus influenzali è stata anticipata a lunedì 7 ottobre la campagna regionale di vaccinazione: undi dosi disponibili, che potranno aumentare di un ulteriore 20%. Nella passata stagione si sono ammalate in Emilia-Romanga une 275mila persone con un picco di 23 casi per 1.000 assistiti, vicino al primato negativo del 2004 di 24,5 casi. La campagna di vaccinazione antinfluenzale, in Emilia-Romagna prenderà il via oltre una settimana prima rispetto al 2023. Una scelta, voluta dalla Regione, che è stata raccomandata dal ministero della Salute, in considerazione della circolazione dei virus respiratori nella stagione 2023/24.