Livorno tragedia sulla Variante | scontro tra tir e furgone Morta una donna

(Di sabato 28 settembre 2024) Unadi 54 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenutoAurelia, tra le località di Montenero e Quercianella, nei pressi di. Lofatale ha coinvolto une un camion, causando anche il ferimento di altre due persone, che sono state trasportate in ospedale in codice rosso.Leggi anche: Agrigento, cade dal balcone mentre taglia una siepe: morto Angelo Castellana, ex presidente dell’Asp Secondo le prime ricostruzioni, lasi trovava alla guida delal momento dell’impatto, avvenuto intorno alle 19. Le dinamiche precise dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, che purtroppo non ha potuto fare nulla per salvare la vita della conducente.