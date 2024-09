L’Italia non è più ultima in Europa per conti pubblici | nel 2024 il deficit si ridurrà al 38%

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 28 settembre 2024)non è più il fanalino di coda sui. Ildel Paese sidal 7,2% del 2023 al 3,8% (rispetto al 4,3% stimato nel Def di aprile), per poi attestarsi al 3,3% nel 2025 e al 2,8% nel 2026. È quanto emerge dal Piano strutturale di bilancio approvato dal Governo e a breve esaminato dal Parlamento per poi essere trasmesso a Bruxelles. Risultati che permetterebbero di uscire dalla procedura di inflazione nel giro di due anni. IdelIl Piano strutturale di bilancio appena approvato prevede una significativa riduzione delpubblico, che passerà dal 7,2% del Pil nel 2023 al 3,8% nel, per poi attestarsi al 3,3% nel 2025 e al 2,8% nel 2026. Tale traiettoria, se confermata, consentirebbe aldi uscire dalla procedura di infrazione europea entro il 2026.