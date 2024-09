L' inarrestabile crisi dei pub | ne chiudono 50 al mese

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 28 settembre 2024) Ènera per i pub britannici. Le pinte costano di più, l’iva è alle stelle, così come i costi dell’energia e del personale: e ora che gli incentivi post Covid stanno per finire, le conseguenze dell’inflazione e della pandemia si fanno sentire ancora di più. Solo nella prima metà del 2024 hanno chiuso in Inghilterra e nel Galles 50 pub al. Con la fine degli sgravi chiuderanno sempre più pub Per un totale di 305 saracinesche abbassate in soli sei mesi, che hanno fatto scendere il numero complessivo di pub del Regno Unito a 39.096 (secondo i dati forniti dalla società immobiliare Altus Group). E sembra che le cose nel 2025 non miglioreranno granché: gli incentivi statali per le bollette – che ora coprono il 75% - e gli sgravi fiscali attivati dopo la pandemia stanno per finire, e intanto laenergetica non sembra arrestarsi.