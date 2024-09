Le prospettive del turismo | Non siamo la Cenerentola Sì alla gestione con Dmo Sinergia con tutti i Comuni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Via liberamanageriale del(con la Dmo) e dibattito aperto sulla tassa di soggiorno. Ma anche orgoglio per la particolarità che Prato è riuscita a ritagliarsi nell’offerta turistica toscana. Parola di Chiara Bartalini, assessora 5Stelle della giunta Bugetti. Assessora Bartalini, la sfida del. Prato può cambiare e non essere più ladella Toscana? Le potenzialità ci sono, serve un cambio di passo, una consapevolezza diversa? "Nonaffatto una. Riprendiamo i dati Irpet, che comunque non registrano il dato delle locazioni turistiche. La nostra area ha una crescita del 19% rispetto al 2022 ed è una di quelle che cresce di più. I dati sugli arrivi e soprattutto sulle presenze che ci arrivano dalle ricettività private, sono molto positivi.