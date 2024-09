Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon oggi sposi | le nozze dopo undici anni insieme Dai look agli invitati ecco tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) È il grande giorno di. Tutto è pronto per ledella giornalista e dell’ex calciatore, che, 28 settembre, si diranno il fatidico sì davanti ad amici e parenti. La cerimonia si terrà a Lucca, in Toscana, e verrà celebrata con un rito civile, domenica, invece, il ritrovo con gli amici più intimi e i familiari a Forte dei Marmi, dove si terrà un brunch. Learrivanodi relazione:, infatti, hanno iniziato la loro storia d’amore nel 2013, mettendosi alle spalle i rispettivi matrimoni con Alena Seredova e Rocco Attisani. A vestire, invece, sarà Giorgio Armani. L’ex portiere della Nazionale italiana, infatti, ha scelto un abito della collezione Made To Measure del brand milanese per le sue. Anche i figli indosserannoGiorgio Armani e capi della collezione junior di Emporio Armani.