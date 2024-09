Guardiola | Foden importante ci sono tante partite da giocare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Pareggio per il Manchester City in casa del Newcastle (1-1) alla prima dopo l’infortunio di Rodri. Altra panchina per Phildopo quella in Champions League contro l’Inter. In entrambe le gare il classe 2000 inglese è subentrato a gara in corso. Cosi Pepha motivato le sue scelte: “è pericolosissimo quando gli spazistretti e quando riesce a ricevere palla al limite dell’area. Oggi ha giocato i minuti più importanti della partita come è già successo con l’Inter. A volte preferisco che giochi meno ma in momenti più importanti. È stato il miglior giocatore dello scorso campionato. Cidae bisogna gestire le energie”.: “, cida” SportFace.