Genoa Gilardino | Siamo fragili ma niente alibi

(Di sabato 28 settembre 2024) “Il primo tempo è stato buono, ma nel secondo l’ingenuità di De Winter ha condizionato tutto il resto della partita. Da quel momento gli spazi si sono aperti e per la Juve è stato più semplice. In questo momento, ogni volta che prendiamo gol,e possoccombere aumentando il bottino dei gol incassati“. Così il tecnico del, Alberto, ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta per 3-0 contro la Juventus. L’allenatore rossoblù ha poi aggiunto: “Sapevamo di dover fare una fase difensiva importante e di sacrificio. Questa sera ricordiamoci che hanno giocato tantissimi giovani. Indubbiamente profili come Messias ed Ekuban sono fondamentali per questa squadra, considerando le loro caratteristiche tecniche. Non pospermetterci, però, di crearci“. Infine, sul prosieguo del campionato,ha dichiarato: “Bisogna tenere botta fino alla fine.