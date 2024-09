FOTO – Frattesi segna con l’Udinese Zhang | Top player!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024) Stevennon lascerà mai con il cuore la sua Inter. L’ex presidente nerazzurro ha seguito anche oggi il successo controe lo mostra con un commento su Instagram al post di Davide. COMPLIMENTI – L’Inter ha vinto controcon il risultato di 3-2. La squadra di Simone Inzaghi ha trovato la reazione tanto cercata nella partita di oggi in Friuli e ha riaccolto il vero Lautaro Martinez. L’argentino hato una doppietta e questa non è la sola notizia positiva. L’altra riguarda Davide, che ha aperto il pomeriggio con la sua rete e fornito una grandissima prestazione. Il giocatore su Instagram ha esultato scrivendo in un suo post: «Amarla sempre!». L’ex presidente dell’Inter, Steven, non ha dimenticato il club nerazzurro e gli ha risposto complimentandosi tra i commenti: «Top!».