Ethan Hawke | Con Jason Blum ho svecchiato l' horror ma il mio maestro è stato Joe Dante

(Di sabato 28 settembre 2024) Un'incursione nella carriera di, approdato a Lucca per godere delle bellezze toscane e per presentare la sua nuova fatica da regista, Wildcat, interpretato dalla figlia Maya.si racconta a 360° al Lucca Film Festival, dove è intervenuto per presentare la sua nuova fatica da regista, Wildcat, omaggio alla scrittrice Flannery O'Connor interpretato dalla figlia Maya. Accompagnato dalla moglie Ryan, produttrice del film, l'interprete de L'attimo fuggente e Boyhood si è soffermato sui vari aspetti della sua carriera, dedicando un'attenzione speciale alla sezionedella sua filmografia, frutto della collaborazione con l'amico. "è noto soprattutto come fondatore dihouse, ma in pochi sanno che, quando avevamo vent'anni, abbiamo messo su una compagnia teatrale" ha rivelato. "È un produttore eccezionale, è un