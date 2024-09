Entusiasmo e lotta per smentire i pronostici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) La maggior parte degli esperti o addetti ai lavori l’hanno già piazzata in fondo al ranking, tra laper i playout e la retrocessione diretta in B: un’etichetta scomoda, che Cento vorrà presto staccarsi di dosso. Senza dubbio, sulla carta, la stagione non si presenterà certo morbida, ma la Benedetto partirà tutt’altro che battuta, speranzosa magari di poter ripetere le annate centrali dell’era Mecacci, quando dall’obbiettivo salvezza si passò presto a parlare di playoff o addirittura dipromozione, dopo il secondo posto ottenuto al termine della regular season 22/23.