Crisi climatica imporre polizze assicurative è un piano ipocrita e destinato a fallire

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Le contraddizioni e le ipoe di questo governo rispetto al tema del clima e dellanon si contano più. Ma una delle più evidenti è senz’altro quella legata allecontro i disastri, di cui molto si è parlato e che ha spaccato la stessa maggioranza. Fino ad oggi infatti, le posizioni del governo sulla transizione ecologica sono state improntate ad una sorta di negazionismo misto a indifferenza. Il governo ha votato contro tutte le misure pro-natura votate in Europa, mentre in Italia la parolanon viene pronunciata praticamente da nessuno, tranne, forse, dal ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin che comunque si è accodato al nuovo mantra della maggioranza, quello per cui senza nucleare non avremo l’energia sufficiente.