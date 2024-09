Conte teme il Monza il tecnico ha parlato con i calciatori a Castel Volturno

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 28 settembre 2024) Antonionon lascia spazio a distrazioni: ildel Napoli continua a ribadire l’importanza di mantenere alta la concentrazione, come ha fatto anche durante la sessione di allenamento a. La stagione è ancora agli inizi, elo ha ricordato alla squadra dopo la netta vittoria in Coppa Italia contro il Palermo. “So che ora si parlerà di un grande Napoli, ma già domani contro ildovremo affrontare molte difficoltà che ci riporteranno alla realtà,” ha dichiarato il, sottolineando che ogni partita deve essere affrontata come se fosse la più importante. Il messaggio chiaro di: mai mollare Durante la riunione con i giocatori prima dell’allenamento,ha ribadito che non bisogna abbassare la guardia. “Guai a mollare la presa,” ha detto, ponendo l’accento sulla necessità di mantenere lo stesso livello di intensità visto contro il Palermo.