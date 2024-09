Chi è Hazal Filiz Küçükköse l’attrice di Endless Love | ex marito famoso e carriera

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 28 settembre 2024), attrice e modella turca, è nota al grande pubblico e nel nostro Paese per il controverso ruolo di Zeynep nella serie televisiva “” (Kara Sevda), trasmesso su Canale 5 Come attrice ha debuttato nel 2009 nella serie “Deniz Yildizi”, nel 2011 ha preso parte al dizi “Kalbim Seni Seçti”.ha poi fatto parte del cast di “Beni Affet” (2011-2014). Tra le altre interpretazioni si devono annoverare quelle nelle serie “Uçurum” ed “Ustura Kemal”, nel 2012. Nel 2014 ha recitato nel dizi “Günahkar”, ma il ruolo che le ha fatto acquisire maggiore popolarità è quello di Zeynep Soydere in “” (2015-2017).ha recitato nel 2017 nella serie “Rüya” e l’anno successivo in “Mehmed: Bir Cihan Fatihi”. Nel 2020 ha preso parte alla produzione televisiva “Zemheri” e nel 2022 ha recitato nelle serie “Yavuz” e “Bir Peri Masal?”.