Buon compleanno Brigitte Bardot! L’icona raccontata da Ciccotti

(Di sabato 28 settembre 2024) Per guadagnare un posto, per sempre. nella storia del cinema e nella memoria degli spettatori di ogni generazione (qualcuno usa il termine iperbolico “immortale”) bastano pochi film. Come le filmografie in due righe di Jean Vigo, Andrej Munk o Wilhelm F. Murnau. Se poi sei davanti a una macchina da presa e hai solo un film per entrare nel regno della memoria filmica, allora puoi essere un bambino e chiamarti Jackie Coogan (The Kid, 1921, Charlie Chaplin) o Enzo Stajola (Ladri di bicilette, 1948, Vittorio De Sica). O se sei adulto e sconosciuto come Lamberto Maggiorani (ancora Ladri di bicilette) diventi addiritturadel neorealismo italiano nel mondo.