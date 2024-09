Ballando con le Stelle 2024 prima puntata | Anna Lou Castoldi sorprende Bruganelli in versione Gandhi

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 28 settembre 2024) La gara Ad aprire le danze è Francesco Paolantoni in un vivace charleston con Anastasia Kuzmina che sembra soddisfare la giuria. Per la Smith, che promette quest’anno di essere “molto severa”, l’attore ha “un buon ritmo”. Complimenti anche da Mariotto, che però gli dà 2. La cosa giusta la dice invece Canino: “Hai fatto tutto su Rai 1, ti mancavae Protestantesimo”. Il livello sale, decisamente, con la salsa di Federica Nargi e Luca Favilla. Fabio, che quasi la rimprovera per la ‘pacconata’ del baby shower (ma quella era Chiara Nasti!), ammette: “Sei bellissima, seinte”. Ivan si dichiara: “Sei più brava che bella. E ho detto tutto”. Selvaggia auspica che la concorrente riesca a scardinare gli stereotipi di bellona, ex velina e moglie di un calciatore. Guillermo pregusta la sfida: “La strada è lunga, c’è una Guaccero in giro”.