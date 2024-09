Arsenal vittoria da cardiopalma con autogol al 95? con il Leicester!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024) L’torna a vincere in campionato lo fa in modo rocambolesco contro ilcon il risultato di 4-2. Tanti errori efinale all’Emirates Stadium. PARITÀ – L’vince per 4-2 all’Emirates Stadium contro il. La squadra di Mikel Arteta, che sarà avversaria dell’Inter in Champions League, torna al successo in Premier League dopo l’ultimo 2-2 con il Manchester City. Gabriel Martinelli segna il primo gol del pomeriggio al minuto 20 e fa anche l’assist per il doppio vantaggio firmato Leandro Trossard al 46?. Nel secondo tempo cambia completamente la partita. Facundo Buonanotte trova un cross perfetto per James Justin che non sbaglia al 47? davanti a David Raya. Al 63? è sempre un super gol di James Justin a rimettere in pari il match. Tiro di destro al volo dall’angolo dell’area di rigore di destra.