Ancelotti | Il sistema di gioco? Non ci faccio molta attenzione voglio che la squadra dimostri impegno

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 28 settembre 2024)ha presentato in conferenza stampa il derby tra Atletico Madrid e Real Madrid. Il Real giocherà senza Mbappé, che è infortunato. Questo non sembrà però preoccupare. Come sarà lasenza di lui? «Senza Mbappé cambia un po’, ma non molto. È un peccato che non ci sia, ma possiamo rimediare. Nonal. Un 4-3-3 può diventare un 4-4-2 con gli stessi giocatori. Con tre attaccanti potrebbe essere un 4-4-2 con Vini o Rodrygo come ala. Quello cheè che lamostri». Come arriva laal derby? «Laè migliorata, tenendo conto dell’ultima partita e della confusione degli ultimi dieci minuti di. Segniamo gol di qualità. Siamo sulla strada giusta. Domani è un test molto importante. Essere compatti è la chiave». Sui cartellini: «Ne abbiamo parlato. Abbiamo visto troppi gialli per le proteste.