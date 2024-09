Amici Diego Lazzari | Ecco Perchè Accusa Mahmood Di Plagio!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di sabato 28 settembre 2024)si ritrovano faccia a faccia ad24 dopo due anni dalla polemica sul. Il destino ha riservato loro un incontro inaspettato!24 ha preso ufficialmente il via, dando il benvenuto alla nuova classe di aspiranti cantanti e ballerini. Tra i volti noti di quest’anno spicca, tiktoker seguito da milioni di fan e ora anche concorrente del talent show di Maria De Filippi. Un dettaglio che ha reso particolarmente interessante questa prima puntata è stata la presenza tra gli ospiti di, vincitore del Festival di Sanremo 2022 insieme a Blanco. Perché questo incontro ha catturato tanto l’attenzione? Per chi non lo ricordasse, due anni faavevatoe Blanco di, creando una polemica che aveva scosso i social.