12 accessori che renderanno la tua Tesla unica e perfetta per te

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 28 settembre 2024) Scegliere i miglioriper la tuanon è semplice, perché è facile farsi prendere la mano e perdere di vista quello che realmente è necessario. Intanto, ricordiamo che laModel 3 e laModel Y sono le due auto elettriche più vendute in Italia; nei primi otto mesi del 2024 ne sono state immatricolate quasi 11.000, con una leggera prevalenza della berlina sul Suv. Inoltre, le dueinsieme rappresentano un quarto di tutte le vetture 100% elettriche targate sul mercato italiano dall'inizio dell'anno a oggi, a dimostrazione di come il brand californiano mantenga ancora un cospicuo vantaggio su tutti i concorrenti. Sia la Model 3 che la Model Y, come tutte le altre, accedono alla rete dei Supercharger che si trova su tutto il territorio nazionale (pure nel resto dell'Europa) e ne sfruttano i vantaggi.