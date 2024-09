Uomini e Donne Beatriz D’Orsi sta frequentando l’ex fidanzato di una nota ex tronista? L’indizio

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 27 settembre 2024) Nuovo amore per? Sembrerebbe aver archiviato la grande delusione per non essere stata la scelta di Brando Ephrikian nella passata edizione dicorteggiatrice di origini brasiliane. Stando a una segnalazione arrivata in direct a Deianira Marzano e successivamente postata in una delle storie Instagram dall’influencer,avrebbe una frequentazione con Federico Chimirri, exdi Giulia Cavaglià. La storia fra i due, come ricordiamo, si è conclusa non senza reciproche recriminazioni lo scorso febbraio (per leggere l’articolo CLICCA QUI). Ecco quanto raccontato dall’utente rimasto anonimo: Ciao, ieri a Milano ho vistoinsieme a Chimirri a cena. Purtroppo non ho fatto le foto perché non ero sicura fosse lui. Ma guardando le storie di entrambi l’ho capito. Si vedeva che ci fosse qualcosa tra di loro.