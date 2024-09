Un weekend di risate C’è il circo a cielo aperto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Da Giardini Estensi a "Giardini Circensi". Il parco del Municipio di Varese, polmone verde della città, si trasforma per unin un teatro acon spettacoli, laboratori e magia circense. Dopo il successo della prima edizione torna domani e domenica il festival promosso da Spazio Kabum. Sarà un fine settimana all’insegna delcontemporaneo, con divertimenti per le diverse fasce d’età: gli eventi sono gratuiti e accessibili a tutti. Un evento che vuole coinvolgere attivamente il pubblico in un’esperienza artistica e culturale originale. È davvero ricco il programma delle due giornate, con ospiti di rilievo nel panorama delle arti circensi. Diversi i punti dei giardini che ospiteranno gli spettacoli e gli incontri, dal parterre nei pressi della fontana fino alla tensostruttura, all’area del laghetto dei cigni e il pratone di Villa Mirabello.