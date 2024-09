Un trailer per scoprire le novità di Unknown 9 | Awakening

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 27 settembre 2024) Reflector Entertainment torna a mostrare l’universo narrativo di9:con un nuovoche ci mostra tutto ciò che dobbiamo sapere prima del lancio del titolo che, vi ricordiamo, avverrà il 18 ottobre. Aggiornati sulla storia della protagonista del gioco, Haroona, una potente ragazza dotata di poteri soprannaturali impegnata in una missione per proteggere i più importanti segreti dell’umanità da una fazione senza scrupoli. Scopri di più sui suoi poteri, quando sfruttarli e come potenziarli per avere la meglio contro ogni avversario e ostacolo. Che tu preferisca combattere o avere un approccio più furtivo, apprenderai a padroneggiare i suoi poteri umbrici, come la meccanica della possessione, con cui Haroona può prendere il controllo dei propri nemici e disporli in posizioni tattiche per dare vita a catene di eventi devastanti.