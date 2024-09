Udinese lo stato di forma in vista dell’Inter | partita del doppio riscatto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 27 settembre 2024) Manca sempre meno alla sfida tra Inter e, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Andiamo ad analizzare come la squadra del tecnico Kosta Runjaic arriva alla, con un ottimo inizio di stagione.DI– Inter esi preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. L’inizio stagionale per la squadra allenata dal tecnico Kosta Runjaic è di alto livello: tre le vittorie in campionato, un pareggio e una sconfitta. Dieci punti in totale raccolti, oltre alla qualificazione raggiunta agli ottavi di finale di Coppa Italia grazie al successo dello scorso mercoledì contro la Salernitana per 3-1 in casa. Il campionato dei friulani inizia a Bologna, con un buonissimo 1-1, a cui seguono i successi casalinghi contro Lazio (2-1) e Como (1-0) e la vittoria sul campo del Parma (2-3).