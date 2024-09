Traffico Roma del 27-09-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2024) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto partiamo subito dal raccordo anulare ancora abbastanza trafficato attenzione perché ci sono lunghe code sulla carreggiata esterna della puntina allanina ecu.de tratti anche in carreggiata interna tra la Cassia bis e Castel Giubileo e poi tre La Bufalotta e la Tuscolana in tangenziale code tra San Giovanni e la rumena e poi tra la Nomentana il Esperia il tutto in direzione Stadio Olimpico code pere lavori Poi tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione San Giovanni code per incidente sullaFiumicino direzione Eur in avvicinamento al viadotto della Magliana bene Questa è la situazione al momento maggiori dettagli sul sito.luceverde.it da Massi è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità