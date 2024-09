The Voice Kids diventa un Sanremo per i più piccoli

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 27 settembre 2024) Sono anni che Antonella Clerici conduce le edizioni di The, ma quest’anno saranno puntate più speciali del solito. Infatti, la conduttrice festeggia un importante traguardo per la sua trasmissione che potrà da adesso essere paragonata quasi a unper i più. Ecco perché. Thesegue la scia dei talent show, semplicemente dedicato al mondo dei bambini. Sono proprio questi ultimi i protagonisti del programma che ogni anno, sotto la conduzione di Antonella Clerici, torna in onda su Rai1. Quest’anno però sarà un’edizione maggiormente speciale, visto che ci sarà un’importante novità. The: la “vittoria” di Antonella Clerici, foto Ansa – VelvetGossipDopo il successo del format originale Theof Italy, che segue la scia del talent show già proposto in altri paesi d’Europa, la Rai ha deciso di rendere il tutto più interessante.