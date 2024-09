Spaccio di droga | 26enne torna in libertà revocati gli arresti domiciliari

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Tribunale di Benevento, su istanza dell’avvocato Gerardo Giorgione, ha revocato la misura deglia carico di Assunta Nocera, 26 anni, di Benevento, arrestata nei mesi scorsi con l’accusa didi sostanze stupefacenti. La giovane donna, ritenuta gravemente indiziata di detenere circa 13 dosi di cocaina, pari a quasi 8 grammi, già pronte per lo, era stata posta agliin seguito a un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari (GIP) Di Carlo. La conferma della misura era stata data dopo l’interrogatorio del 20 maggio 2024, con l’accusa legata anche a una somma di circa 800 euro, poi dissequestrata dopo il Riesame. L’udienza preliminare per il processo è stata fissata per il 14 ottobre 2024, ma nel frattempo il Tribunale ha valutato un mutamento delle esigenze cautelari.