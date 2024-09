Sogni un lavoro in ambito sanitario? Scopri la vasta offerta formativa di ABF

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 27 settembre 2024) Essere ben qualificati e acquisire sempre nuove conoscenze è la base per poter svolgere unsempre più richiesto dal mercato. I corsi proposti da ABF riguardano diverse figure professionali: Ausiliario Socio Assistenziale (ASA), Operatore Socio(OSS), Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO), Assistente Familiare e il percorso di riqualificazione da ASA in OSS. Questi percorsi sono pensati per garantire una preparazione immediatamente applicabile nel mondo del, grazie all’esperienza dei docenti provenienti dal settore e alla presenza di tirocini pratici. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche dei corsi offerti. I corsi in partenza Se desideri intraprendere una carriera nel settore, ABF offre una gamma completa di corsi pensati per prepararti a svolgere ruoli chiave nell’assistenza e nel supporto a persone in diverse fasi della vita.