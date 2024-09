Oncologi Aiom | Pochi screening e diagnosi in fase avanzata in immigrati

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 set. (Adnkronos Salute) - Ai problemi burocratici si aggiungono le barriere linguistiche ad ostacolare l'accesso alla prevenzioneca degli, così, troppeavvengono in. Il 39% delle donne immigrate non esegue la mammografia (rispetto al 27% delle italiane), con la conseguenza che, in questa popolazione, il carcinoma mammario è diagnosticato in stadio precoce (I-II) in circa l'80% dei casi, rispetto a quasi il 90% nelle italiane. Sono problemi avvertiti anche dagli: 6 su 10 ritengono che la gestione dei pazienti extracomunitari sia complessa e il 91% è preoccupato di non poter comunicare adeguatamente con questi malati. Solo 4 su 10, infatti, hanno il supporto di un mediatore culturale durante la prima visita.