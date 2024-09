Non tentate di colpirmi o vi faremo esplodere in mille pezzi | chi c' è nel mirino di Trump

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il pugno duro con l'Iran, il ritorno sul luogo del mancato delitto e il duro richiamo al presidente ucraino Volodymyr Zelensky: Donaldtiene banco nella campagna presidenziale americana che marcia verso il 5 novembre. Il candidato repubblicano ha attaccato di petto il regime di Teheran dopo «le minacce reali e specifiche di assassinarlo, nel tentativo di destabilizzare e generare caos negli Stati Uniti», come si legge in un comunicato rilasciato dal suo staff, e riferite direttamente dall'intelligence statunitense. «Se fossi il presidente», ha scandito il tycoon durante un comizio in North Carolina, «informerei chi ci minaccia, in questo caso l'Iran, che se facesse qualcosa per far del male ad un ex presidente, faremmointutte le sue più grandi città». I destinatari del messaggio hanno giudicato le accuse «ridicole e infondate».