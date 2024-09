Ngonge doveva andare alla Roma al posto di Dybala Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

Cyrilieri ha segnato una doppietta in Coppa Italia Frecciarossa. Contro il Palermo – sicuramente non il Real Madrid – ha fatto rivedere le sue qualità, che sembravano perse o comunque messe in secondo piano dagli arrivi di Neres e McTominay lì sulla trequarti. La realtà, come ricorda anche il Corriere dello Sport, è che Cyril è l'unico dei giocatori acquistati da Meluso fatto restare a Napoli. Sarebbe stato ceduto (come forse Raspadori, del resto) in virtù di un gruzzoletto ipotetico da guadagnare e reinvestire (forse in un esterno alto a destra?), ma in questa rosa ci sta bene eccome.a disposizione del nuovo Napoli Persino l'anno scorso, nel disastro generale il belga aveva mostrato di avere fiuto del gol.