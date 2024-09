Netanyahu | Niente tregua la guerra continua sono 700 i morti in pochi giorni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024)700, secondo Al Jazeera, iprovocati dagli attacchi israeliani sul Libano a partire da lunedì scorso. Il governo di Tel Aviv ha respinto la richiesta degli alleati di un cessate il fuoco di 21in e ha giurato dire a combattere i militanti di Hezbollah “fino alla vittoria”, in vista dell’atteso discorso del Primo Ministro Benjaminall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti, la Francia e altri alleati hanno presentato la proposta dilunga 21nella giornata di mercoledì, dopo che il presidente Joe Biden e il suo omologo francese, Emmanuel Macron, siincontrati a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Oggi Benjaminparlerà all’Assemblea generale dell’Onu: il premier israeliano è già arrivato a New York, un giorno dopo l’intervento del presidente palestinese Abu Mazen.