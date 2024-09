Netanyahu | Guerra a Hezbollah fino all’obiettivo Ecco perché accordo su tregua è saltato

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 27 settembre 2024) (Adnkronos) – ”Lacontinueràa quando non saranno raggiunti tutti gli obiettivi” che Israele si è prefissato. Il primo ministro israeliano Benjaminlo scandisce dopo essere atterrato all’aeroporto Jfk di New York. Tra questi obiettivi, ”il ritorno in sicurezza dei cittadini israeliani nelle loro case al nord” di Israele, vicino al confine con il Libano, e l’uccisione dei leader diha autorizzato il raid su Beirut – che ha portato all’eliminazione del capo della divisione aerea di– mentre si trovava a bordo dell’aereo di Stato ‘Ali di Sion’, diretto a New York per l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Dall’inizio degli scontri al confine con Israele circa un anno fa, ovvero dopo il massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre, sono più di 1.500 i morti in Libano.