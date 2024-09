Nasce il primo fondo immobiliare ad elevato contenuto tecnologico

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 27 settembre 2024) È nata la prima piattaforma digitale dedicata al mondo degli investimenti immobiliari. Un’innovazione digitale rivoluzionaria in ambito finance. Il merito è di TECMA Solutions, tech company specializzata nella Digital Transformation per il Real Estate, che ha affiancato Crea.Re Advisory (investment specialist focalizzata sugli investimenti immobiliari) e Green Arrow Capital SGR, tra i principali operatori italiani indipendenti, leader negli investimenti alternativi e sostenibili. «Contribuire alla nascita delitaliano addigitale è per TECMA motivo di orgoglio.