Moncler Lvmh acquisisce il 10% della holding di Remo Ruffini

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il gruppo, tramite un veicolo societario di nuova costituzione, ha acquistato una quota del 10% di Double R (il veicolo di investimento controllato daPartecipazioni, ladi) che detiene una partecipazione diretta inpari a circa il 15,8%. In base ai termini dell’operazione, si legge in una nota congiunta, Double R aumenterà la sua partecipazione infino a un massimo del 18,5% attraverso un programma di acquisto di azioniin un periodo di circa 18 mesi. Il finanziamento di tali acquisti sarà messo a disposizione da, che aumenterà il suo investimento in Double R fino a un massimo di circa il 22% del capitale. La partnership traPartecipazioni, il più grande gruppo del lusso al mondo, rafforzerà la posizione dicome maggiore azionista di