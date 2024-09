Mille posti letto e un sistema integrato con l’Università

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Numeri da capogiro, il Nuovo Ospedale Santa Chiara, infatti fara non solo un salto tecnologico, della sicurezza nell’alimentazione e nell’approvvigionamento, ma anche dal punto di vista delle performance di risparmio energetico e impatto ambientale. Più di 1100, che andranno a sostituire al pari quelli del Santa Chiara, ma che aumenteranno almeno nei piani della Regione la qualità delle cure e della vita sia del personale che dei pazienti. Ma anche uncon, con aule e unsotterraneo per il trasporto della logistica che avverrà in maniera automatizzata. La struttura occuperà una superficie utile totale di più di 450 mila metri quadri. Mentre il potenziamento ospedaliero riguarderà oltre 72.700 metri quadrati e sarà dotato di 661